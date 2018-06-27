Польская PGNiG договорилась с США о долгосрочных поставках СПГ

Польская энергетическая госкомпания PGNiG накануне подписала соглашения с американскими Port Arthur LNG и Venture Global LNG о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в очередной попытке снизить зависимость от российского сырья.

PGNiG проведет переговоры с обеими компаниями об условиях закупки у каждой из них 2 миллионов тонн СПГ в год в течение 20 лет, сообщила PGNiG.

Поставки газа с проекта Port Arthur LNG, штат Техас, начнутся с 2023 года. Партии с Venture Global LNG будут отгружаться на двух терминалах – Calcasieu Pass и Plaquemines LNG – в штате Луизиана, завершение строительства которых запланировано на 2022 год и 2023 год соответственно.

Поставки будут осуществляться на базисе FOB, а PGNiG, в свою очередь, сможет реализовывать газ на международных рынках.

Поставки в объеме 4 миллионов тонн СПГ в год эквивалентны 5,4 миллиарда кубометров. Ежегодное потребление газа в Польше составляет около 16 миллиардов кубометров.

“Закупки СПГ у США позволят нам не только еще больше диверсифицировать источники поставок с 2022 года, но также развивать трейдинг, и обеспечат PGNiG участие на мировом рынке сжиженного газа”, – пресс-служба PGNiG цитирует главу компании.

Тем не менее подписанные соглашения не обязывают PGNiG заключать с американскими компаниями окончательный договор.

В рамках стратегии расширения списка поставщиков Варшава в ноябре прошлого года подписала контракт с Centrica LNG на поставку СПГ в 2018-2022 годах.

В настоящий момент PGNiG закупает большую часть газа, который затем перепродает, у Газпрома.

Будучи одним из самых яростных противников планов Москвы увеличивать поставки энергоносителей в Европу, Польша хочет отказаться от российского трубопроводного газа после истечения контракта с Газпромом, рассчитанного до 2022 года.