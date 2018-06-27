Эквадор увеличит добычу нефти до 520 тысяч баррелей в день

Эквадор до конца 2018 года увеличит ежесуточную добычу нефти до 520 тысяч баррелей на фоне решения ОПЕК+, заявил министр углеводородов страны Карлос Перес.

Как говорится в сообщении министерства, государственная компания Petroamazonas уже начала процесс подготовки к наращиванию производства. В настоящее время добыча в стране составляет 518 тысяч баррелей, в том числе Petroamazonas добывает около 400 тысяч баррелей в день.

Министр назвал "очень позитивными" итоги прошедшей в Вене встречи ОПЕК, отмечает ведомство.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 21 июня вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. ОПЕК 22 июня согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу, 23 июня, рекомендацию комитета поддержали и все 24 страны ОПЕК+.

Как сообщили министры энергетики РФ и Саудовской Аравии, реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет близко к 1 миллиону баррелей в сутки, а не к называвшимся ранее 600 тысячам, поскольку страны венской сделки в итоге отказались от идеи наращивания добычи строго пропорционально квотам по ее снижению для каждой страны. В частности Россия, по словам Новака, в рамках договоренностей сможет нарастить свою добычу на объем до 200 тысяч баррелей в сутки в течение второго полугодия.