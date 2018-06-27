Последнее обновление: 27.06.2018 11:07

США введут эмбарго на продажи иранской нефти - Госдеп

Официальный Вашингтон потребует от всех зарубежных потребителей сырой нефти прекратить импорт этой продукции из Ирана с 4 ноября нынешнего года для обеспечения экономического давления на Тегеран. Об этом заявил во вторник во время телефонного брифинга в Вашингтоне високопоставленный представитель Госдепартамента США.

"Да, с 4 ноября",- отметил представитель внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос относительно даты, когда США планируют применить ограничения.

"Мы собираемся изолировать иранские финансовые потоки и намерены привлечь внимание к тотальной пагубной активности Ирана в регионе", - сказал высокопоставленный американский дипломат.

В связи с этим он подчеркнул, что американская сторона готова ввести санкции после указанной даты против международных компаний, если они будут финансировать иранский режим. Представитель Госдепа также проинформировал, что с этой целью проводятся переговоры с зарубежными странами, во время которых Соединенные Штаты разъясняют свою позицию.

Ограничение объемов нефти на мировом рынке обычно способствует повышению цены на нефтепродукты.

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