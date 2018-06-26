Промышленники ФРГ призвали готовиться к разработке месторождений в космосе

Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) призвало власти Германии как можно скорее подготовить и принять законопроект о политике в отношении космического пространства и добыче полезных ископаемых в космосе.

"Если Германия хочет сохранить и развивать свои ключевые позиции в области авиации и астронавтики, федеральное правительство должно быстро реализовать заявленный в коалиционном договоре план - принять закон о космосе с особой главой о разработке космических месторождений", - говорится в программном документе BDI, опубликованном во вторник в Берлине.

Как отмечает ассоциация промышленников, добыча в космосе полезных ископаемых является делом далекого будущего, но около 20 государств уже приняли законы, касающиеся использования космоса. Среди них - ведущие космические державы США и Россия, а также Финляндия, Испания, Франция, Швеция, Австралия, Япония, ЮАР, Перу и Монголия.

"Страны без национального закона о космосе вроде Германии при этом быстро оказываются во втором эшелоне", - говорится далее в документе. Отсутствие правовой определенности тормозит или даже подавляют в зародыше частные инициативы по развитию полетов в космос и добыче космических полезных ископаемых, считает объединение. Из-за отсутствия законодательных актов о юридической ответственности и других вопросах инвестиции в космические технологии утекают в страны, имеющие соответствующие законы.

При этом немецкая промышленность располагает необходимыми инновациями и опытом и может занять ведущие позиции в создании техники для освоения космоса, подчеркивают представители немецкой промышленности.

В подписанном в марте коалиционном договоре между блоком консервативных партий ХДС/ХСС и социал-демократами закреплено намерение разработать законодательные нормы в отношении космоса.