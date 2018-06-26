Немцы опасаются ухудшения качества жизни после выхода на пенсию

Большинство работающих немцев с озабоченностью ожидают выхода на пенсию. Более всего это выражено у людей в возрасте от 55 до 64 лет. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в апреле нынешнего года страховым концерном Axa совместно с социологической службой YouGov.

В указанной возрастной группе 56% опрошенных ожидают ухудшения качества жизни после выхода на пенсию и только 2% рассчитывают на его улучшение. Среди нынешних пенсионеров лишь каждый десятый сообщил о повышении качества жизни после завершения трудовой деятельности.

Опрос выявил также и региональные различия. Больше озабочены приближением пенсионного возраста на востоке Германии: 51% - в Мекленбурге-Передней Померании, 50% – в Тюрингии и 49% - в Саксонии-Анхальт, в среднем по Германии – 42%.

Среди всех опрошенных, как работающих, так и пенсионеров, 70% назвали увеличение пенсий главной задачей государства. Другими важными целями госполитики 52% немцев назвали улучшения в сфере здравоохранения, 51% - модернизацию системы образования, 40% - жилищное строительство. При этом 78% будущих пенсионеров потеряли доверие к политикам в вопросе пенсионного обеспечения.

Главной мерой в ходе новой пенсионной реформы 79% опрошенных назвали увеличение периода по воспитанию детей, который засчитывается как трудовая деятельность. В настоящее время он составляет первые 36 месяцев после рождения ребенка. К введению минимальной пенсии большинство немцев относятся негативно.