НБУ получил документы из Беларуси на покупку "Сбербанка"

Нацбанк подтвердил, что получил от государственного "Паритетбанка" документы на покупку украинской "дочки" Сбербанка. Об этом сообщили FinClub в пресс-службе НБУ.

Белорусский "Паритетбанк" в понедельник сообщил, что направил заявку в Национальный банк в целях согласования приобретения 100% акций украинской "дочки" российского Сбербанка.

"Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк" находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", - сообщили в НБУ.

Согласно ст. 34 закона "О банках и банковской деятельности" Национальный банк рассматривает документы, представленные для согласования приобретения существенного участия в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов.

При рассмотрении пакета документов НБУ проверяет соответствие деловой репутации инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств.

Ранее акционер российского "Сбербанка" решил докапитализировать дочернее украинское финучреждение на 66,6%.

Напомним, в мае Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

Как сообщалось, Национальный банк принял решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков.

Ранее президент Петр Порошенко отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенные и их следует продолжить.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против "дочек" работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка).

Санкции против "дочек" российских госбанков запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продажи банков.

Регулятор ожидал, что указанные банки приобретет новый инвестор или они постепенно свернут деятельность в Украине.