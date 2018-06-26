Инвесторы с осторожностью относятся к Турции после победы Эрдогана на выборах

Зарубежные инвестиционные менеджеры, насторожено относившиеся к турецким активам на протяжении нескольких месяцев, считают, что иностранные инвесторы вернутся в Турцию, лишь когда прояснится позиция вновь избранного президента Тайипа Эрдогана в отношении денежно-кредитной и экономической политики страны.

Эрдоган одержал победу на президентских выборах, получив более широкие полномочия, которых он давно добивался. Его очередной президентский срок истечет в 2023 году.

Большой дефицит текущего счета, двузначные темпы инфляции и высокая стоимость внешних займов остаются главными проблемами, которые предстоит решить новому правительству. Инвесторы внимательно следят, появятся ли в составе кабинета министров известные и уважаемые рыночным сообществом имена, или же Эрдоган продолжит придерживаться неортодоксальной политики.

“Они должны доказать инвесторам, что они поставят экономическую стабильность в центр повестки дня”, - сказал Салман Ахмед, ведущий инвестстратег в Lombard Odier InvestmentManagers, оценивающей турецкий локальный долг ниже рынка.

“Это означает большее ужесточение денежно-кредитной политики, больше бюджетных реформ и сворачивание принятых ранее популистских мер”, - сказал Ахмед.

“Пока мы не увидим более существенных признаков этого, мы будем осторожно относится к Турции, поскольку до сих пор она остается довольно слабой страной”.

Однако выступая в Лондоне 15 мая Эрдоган сказал, что центральный банк не сможет игнорировать сигналы президента. Эрдоган, называющий себя “врагом процентных ставок”, хочет добиться снижения стоимости заимствований.

Заявления Эрдогана стали шоком для инвесторов, и распродажа турецких активов усилилась. Акции потеряли 17 процентов стоимости, гособлигации в твердой валюте - более 8 процентов, а турецкая лира - 18 процентов с начала года.

Иностранные инвесторы, которым принадлежит примерно 64 процента котирующихся в Турции акций, выводили денежные средства с фондового рынка страны четыре месяца подряд, показывают данные о финансовых потоках Institute of International Finance.

Результаты выборов в Турции оказались более убедительными, чем ожидалось, и стране удалось избежать угрозы повторного голосования, что привело к краткосрочному восстановлению турецких рынков.

Экономист развивающихся рынков в Alliance Bernstein Маркус Шнайдер сказал, что убедительная победа на выборах дала Эрдогану возможность перейти к более традиционной экономической политике.

Он предупредил, что недавние повышения процентной ставки центробанком не являются убедительным свидетельством изменения курса денежно-кредитной политики. По мнению Шнайдера, ключом к пониманию намерений Эрдогана станут назначения в правительство.

Инвесторы ожидают, останутся ли на своих постах вице-премьер Мехмет Симсек и другие ориентированные на рынок лица, такие, как министр финансов Наджи Агбал. Это сделает прагматичные реформы более вероятными.

Инвесторы также внимательно следят за тем, будет ли центробанк свободен от политического давления, чтобы продолжить повышение процентной ставки и добиться сокращения инфляции.