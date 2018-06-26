В Австрии пройдут масштабные учения на случай закрытия границ внутри ЕС

Вена проведет 26 июня масштабные учения правоохранительных органов, военных и нового полицейского формирования пограничной охраны Puma. Об этом австрийский вице-канцлер и министр по делам госслужбы и спорта Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил в интервью газете Bild.

Учения пройдут на границе Австрии и Словении.

"Мы хотим подготовиться ко всем возможным вариантам развития событий и послать четкий сигнал, что потери контроля и механического" пропуска через КПП, как в 2015 году, больше не будет, подчеркнул Штрахе, являющийся членом правопопулистской Австрийской партии свободы.

По его словам, поводом для данного шага "стали дебаты о закрытии границ внутри ЕС, вызванные Германией, а также происходящее на "балканском маршруте". Хотя официально он перекрыт, на деле контрабандисты по-прежнему зарабатывают большие деньги на переправке беженцев.

Федеральный канцлер Себастьян Курц также сообщил Bild, что Австрия готова "сделать все необходимое, чтобы защитить свои границы".

В составе формирований пограничной охраны Puma - около 600 единиц кадрового состава. Они входят в структуру австрийского министерства внутренних дел.