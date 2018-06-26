Последнее обновление: 26.06.2018 11:44

Армия Хафтара лишила Триполи контроля над восточными нефтетерминалами

Ливийская национальная армия (LNA) под командованием Халифы Хафтара передала контроль над нефтяными терминалами независимой Национальной нефтяной корпорации (NOC), базирующейся на востоке страны, сообщил представитель LNA.

Одноименная и международно признанная NOC с офисом в Триполи назвала передачу портов NOC Benghazi незаконной.

Переход контроля над терминалами к NOC Benghazi посеет неопределенность среди покупателей ливийского сырья, которые обычно ведут операции через NOC Tripoli. Более того, эта мера может усугубить конфликт между восточной и западной частями страны, которые противостоят друг другу с 2014 года.

Представитель LNA Ахмед аль-Мисмари подтвердил Reuters, что ни один танкер не сможет зайти в восточные порты без разрешения NOC Benghazi.

Он также добавил, что армия Хафтара решила передать контроль над терминалами NOC Benghazi, чтобы не допустить использования экспортной выручки для финансирования боевиков, а также потому, что глава NOC Tripoli Мустафа Саналла не признает жертвы, на которые идут солдаты LNA для защиты портов.

По словам аль-Мисмари, 184 бойца Национальной армии были убиты и десятки ранены в ходе боев за портовую инфраструктуру.

На вопрос, что будет с экспортом нефти через восточные порты в будущем, аль-Мисмари переадресовал его NOC Benghazi, которая не признана на международном уровне. Глава NOC Benghazi сказал, что компания планирует выдать компаниям инструкции для начала работы.

“Наша деятельность законна, – сказал он Reuters. – Все, кто хочет вести с нами дела, милости просим”.

NOC Tripoli, в свою очередь, заявила, что LNA “решила поставить себя выше закона” и добавила, что любые попытки других органов самостоятельно экспортировать нефть будут незаконными и обречены на провал, как это было раньше.

“NOC предостерегает компании от заключения контрактов с другими компаниями, говорится в сообщении NOC Tripoli. – Соблюдать их не будут, а NOC в судебном порядке будет их оспаривать любыми доступными способами”.

Власти на востоке Ливии в 2015 году уже пытались продавать нефть в обход NOC Tripoli, но не смогли найти покупателей, банки и страховщиков, которые бы пошли на риск.

В соответствии с резолюцией ООН, за NOC Tripoli закреплен статус единоличного экспортера ливийской нефти.

Дальнейшая судьба крупнейших ливийских терминалов – Es Sider и Ras Lanuf – имеет ключевое значение для восстановления нефтяного сектора страны. Из-за их недавнего закрытия добыча нефти в Ливии просела на 450.000 баррелей в сутки.

До революции 2011 года входящая в картель ОПЕК Ливия добывала 1,6 миллиона баррелей нефти в сутки.

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