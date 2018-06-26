Mercer назвала самый дорогой для экспатов город мира

В текущем году самым дорогим для приезжих иностранных специалистов городом стал Гонконг. Это следует из рейтинга, составленного исследовательской компанией Mercer.

Расчет относительной дороговизны уровня жизни компания ведет на основе цен на 200 разного рода товаров и услуг, в том числе стоимости жилья, еды, транспорта и одежды с учетом курса доллара к местной валюте. В этом году лидирующие позиции в рейтинге заняли азиатские города. Вслед за Гонконгом, на втором месте, идет Токио, на четвертом — Сингапур и на пятом — Сеул.

Среди европейских городов самым дорогим для иностранцев стал швейцарский Цюрих, занявший третью строчку. В топ-10 также вошел еще один швейцарский город — Берн. Как отмечает Mercer, почти все европейские города поднялись в рейтинге из-за укрепления курса местных валют, в том числе евро, к доллару. Так, Париж улучшил позицию на 28 строчек с прошлого года, заняв 34-е место. За год жизнь для экспатов сильнее всего подорожала в Мадриде (64-е место), на 47 пунктов.

В топ-10 вошли и два африканских города — столица Анголы Луанда (6-е место) и столица Чада Нджамена (8-е), что связано с высокими затратами на обеспечение безопасности. В прошлом году в рейтинге Луанда занимала первое место, однако проживание там существенно подешевело благодаря падению курса местной валюты по отношению к доллару.

Москва по-прежнему остается самым дорогим для иностранцев городом Восточной Европы, находясь на 17-й позиции. По уровню с учетом заработков иностранцев столица России оказалась между израильским Тель-Авивом и столицей Габона Либревилем. С прошлого года стоимость жизни для иностранцев в Москве снизилась, также как и Петербурге (49-е место), из-за снижения курса рубля.

А самым дешевым городом для экспатов в рейтинге Mercer стал Ташкент. В общей сложности в список вошло 209 городов.