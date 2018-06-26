В 2019 году в переселении будут нуждаться полтора миллиона мигрантов - ООН

Количество беженцев, которые нуждаются в переселении в третьи страны, в 2019 году составит около 1,4 миллиона человек. В прошлом году количество таких переселений упало до 75 тысяч случаев. Об этом на основе соответствующего отчета сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Переселение - не только критическое для жизни некоторых из наиболее уязвимых людей на планете, но и ощутимый способ того, как правительства будут делить ответственность за глобальный кризис вынужденного передвижения", - заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В программе переселения УВКБ сейчас принимают участие 35 стран, в 2008 году таких было 27.

Как свидетельствует статистика всемирной организации, в переселении нуждаются граждане 36 государств. Третий год подряд большинство из них - две трети - составляют выходцы из Сирии, всего около 600 тысяч человек. Значительную часть переселенцев будут составлять также жители Африки, прежде всего Демократической Республики Конго (163 тысячи). В европейских странах количество мигрантов, которые требуют передислокации, увеличится на 40 процентов. Прогнозируется, что в 2019 году их число вырастет до 420 тысяч.

Ранее еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ сообщил, что большинство мигрантов, оказавшись на территории Евросоюза, стремятся попасть в Германию.