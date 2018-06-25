Евросоюз расширил санкции в отношении Венесуэлы

ЕС расширил санкции в отношении Венесуэлы, добавив в санкционный список имена 11 чиновников, которых считает ответственными за нарушения прав человека и "подрыв демократии", сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.

"Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении 11 лиц, занимающих официальные должности. Перечисленные лица несут ответственность за нарушения прав человека и подрыв демократии и правопорядка в Венесуэле. Эти меры включают запрет на поездки и замораживание активов", — говорится в сообщении.

Общее число лиц, подпадающих под санкции ЕС в отношении Венесуэлы, достигло 18 человек.