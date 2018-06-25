Страны ЕС отвергли идею о центрах для возврата мигрантов в третьих странах

Предложение создать в третьих странах центры для возвращения в них мигрантов, уже прибывших на территорию ЕС, было отклонено на минисаммите в Брюсселе по проблемам миграции, сообщила в понедельник журналистам на брифинге представитель Еврокомиссии Наташа Берто.

По ее словам, в вопросе работы с прибывающими мигрантами рассматривались "три варианта", первый из которых предусматривал бы заключение "региональных соглашений с прибрежными странами в Северной Африке для эффективной координации при проведении спасательных операций на море".

Это вариант предусматривает участие Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН, которое бы оценивало потребность мигрантов в защите.

Второе предложение касается возможных "региональных соглашений между странами ЕС для обеспечения большей предсказуемости, когда речь идет о прибытии мигрантов". Этот вариант также предусматривает проработку процедур по оценке потребностей беженцев в защите.

"Третий вариант – соглашения о создании внешних центров в третьих странах для возвращения людей, которые уже прибыли в ЕС. Из трех вариантов последний был окончательно отклонен, как не соответствующий европейскому праву", - сообщила она.

По ее словам, теперь предстоит внимательно изучать первые два предложения.