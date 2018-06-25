Последнее обновление: 25.06.2018 13:38

Евросоюз поддержит реформу ООН

ЕС намерен поддержать предложенную генеральным секретарем ООН реформу всемирной организации для повышения ее эффективности, говорится в утвержденных Советом ЕС приоритетах на период предстоящей 73-й Генассамблеи ООН.

"Это будет решающий год для реформы ООН. ЕС является решительным сторонником амбициозной программы реформ генерального секретаря ООН, имеет стратегический интерес к развертыванию всеобъемлющих реформ в этом году и будет энергично поддерживать ее реализацию", - говорится в документе.

В нем отмечается, что "в нестабильном и непредсказуемом мире существует необходимость поддержать ООН".

"ЕС будет стремиться расширять диалог, создавать новые межрегиональные альянсы и распространять влияние", - отмечается в приоритетах.

"В быстро меняющемся глобальном контексте конфликты углубляются, и возникают новые опасности. ЕС и ООН являются незаменимыми партнерами в деле обеспечения мира и безопасности. ЕС будет стремиться к комплексному подходу по всем компонентам ООН в поддержку предотвращения конфликтов", — указано в документе.

73-я сессия Генассамблеи ООН откроется 18 сентября 2018 года. Председателем текущей 72-й сессии ГА ООН является глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

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