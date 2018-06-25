Последнее обновление: 25.06.2018 13:38

Опрос Superjob: в инопланетян верят почти 40% россиян, в достойную пенсию - всего 10%

Портал Superjob в июне провел опрос населения Россия, из которого выяснилось, что у нас в 4 раза больше тех, кто верит в инопланетян, чем тех, кто верит в то, что государство способно обеспечить достойную пенсию.

Как показывают данные опроса: в инопланетян верят 37% опрошенных (не верят в инопланетян - 41% участников опроса); в достойную пенсию от государства верят 9% (не верят - 78% граждан).

Уверенность в достойном пенсионном будущем падает с возрастом респондентов (среди тех, кому больше 45, в способность государства обеспечить их достойной пенсией уверены только 7% респондентов, среди тех, кто младше 45, таких 10%), говорят данные опроса.

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