Последнее обновление: 25.06.2018 11:09

Триумф Эрдогана на выборах подводит Турцию к единоличному режиму

Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся у власти дольше каких-либо других лидеров в современной истории Турции, получил мандат на управление страной с новыми обширными полномочиями после двойной победы на президентских и парламентских выборах.

Эрдоган получил 53 процента голосов в ходе выборов президента против 31 процента у его ближайшего соперника, Мухаррема Индже из Народно-республиканской партии, после обработки более 99 процентов бюллетеней, сообщило государственное информационное агентство Анадолу. Национальная избирательная комиссия еще не публиковала официальные результаты, но подтвердила победу Эрдогана.

Итоги выборов знаменуют "последний шаг на пути к превращению Турции в режим одного человека", написал в полученном по электронной почте обзоре Вольфанго Пикколи, сопрезидент аналитической компании Teneo Intelligence в Лондоне, передает Вloomberg.

В ходе избирательной кампании Эрдоган, находящийся у власти с 2003 года, выступал за необходимость постоянства в турбулентные времена. При нем страна пережила экономический бум, который в последние месяцы грозил превратиться в крах. Турецкая валюта рухнула, а инвестиции стали уходить из страны на фоне противостояния Эрдогана, требовавшего снижения процентных ставок, с центробанком.

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