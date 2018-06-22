В Азии спрос на золото оживился после коррекции цен

Спрос на золото в большинстве азиатских торговых центров оживился на уходящей неделе на фоне падения мировых котировок, дилеры в Индии просили премии впервые за семь недель.

Спотовые цены на золото в четверг снижались до минимума с 19 декабря в $1.260,84 за унцию из-за ожиданий повышения ставок в США и укрепления доллара до максимума за 11 месяцев.

“Спрос немного улучшился благодаря коррекции (цен), но многие покупатели всё ещё ждут, что цены упадут ниже”, - сказал владелец оптовой Chenaji Narsinghji Ашок Джаин.

Дилеры в Индии просили премии до $1 на унцию на уходящей неделе - впервые 4 мая. Неделей ранее дисконт доходил до $7,5 на унцию - максимума с 9 сентября. В Индии премии и дисконты отсчитываются от внутренних котировок, включающих 10 процентов импортной пошлины.

“Многие ювелиры откладывают покупки, надеясь, что цены могут упасть ниже $1.250 (за унцию)”, - сказал дилер частного банка из Мумбаи.

В стране-крупнейшем потребителе, Китае, премии, однако, остались на уровне предыдущей недели $5-6 на унцию, так как слабый юань обусловил снижение спроса.