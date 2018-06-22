Страны ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи нефти на 1 млн барр/сут

Страны ОПЕК+ могут договориться об увеличении добычи на 1 миллион баррелей в сутки, что будет соответствовать исполнению сделки на 100 процентов, считает министр Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в пятницу накануне обсуждения участниками пакта возможности его корректировки.

Фалих сказал, что наращивание добычи на 1 миллион баррелей в сутки будет распределено между странами в зависимости от их возможности производства.

Министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву сказал, что ОПЕК+ обсуждает наращивание добычи на 1,0-1,2 миллиона баррелей в сутки.

Его коллега из Анголы Жозе Ботельо де Васконселос и министр нефти Ирана Биджан Зангане считают, что соглашение об изменении структуры сделки будет достигнуто.

Зангане сказал, что Иран хочет сохранить текущий уровень добычи в 3,8 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд стран вне картеля в декабре 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Сделка была призвана установить баланс глобального спроса и предложения для поддержания нефтяных цен и действует до конца 2018 года.

Однако в середине 2018-го общий уровень исполнения сделки примерно на 1 миллион баррелей в сутки превысил этот целевой уровень в 1,8 миллиона баррелей в основном из-за Венесуэлы, где производство рухнуло на фоне экономического кризиса, а также Саудовской Аравии, которая перевыполняла условия пакта.

Министры стран-участниц соглашения ОПЕК+ в пятницу-субботу в Вене попытаются сформировать дальнейшую политику в условиях давления со стороны США и основных импортёров, в том числе Китая, призывающих остудить ралли на нефтяном рынке за счёт наращивания предложения сырья и таким образом поддержать мировую экономику.

Накануне Зангане говорил, что не верит в способность ОПЕК договориться о компромиссном решении.