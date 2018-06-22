Chanel впервые отчиталась о финансовых результатах

Французский дом моды Chanel в четверг впервые в истории отчитался о финансовых результатах, сообщив об уверенном росте прибыли и выручки в 2017 году и подтвердив звание одного из крупнейших производителей товаров класса люкс по объему продаж.

Финансовый директор Chanel Филипп Блондьё сказал Reuters, что обнародование финансовых результатов “ни в коем случае” не говорит о подготовке к листингу. Он также исключил возможность продажи Chanel.

“Все совсем наоборот - этот отчет указывает на то, что мы чрезвычайно сильны с финансовой точки зрения и можем сохранить свой статус частной, независимой компании на несколько ближайших столетий”, - сказал он.

“Вместо того, чтобы (о нас) отчитывались другие, мы решили представить факты о том, кем мы являемся”, - добавил Блондьё.

Выручка Chanel за 2017 год составила $9,62 миллиарда, повысившись на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом без учета колебаний валютных курсов благодаря особенно хорошим результатам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где продажи выросли на 16,5 процента. Прибыль выросла на 18,5 процента до $1,79 миллиарда.

Продажи принадлежащего LVMH бренда Louis Vuitton, одного из главных конкурентов Chanel, оцениваются в более чем 8 миллиардов евро в год ($9,2 миллиарда). Итальянский бренд Gucci, принадлежащий Kering, в июне сообщил, что надеется опередить Louis Vuitton, нарастив продажи до 10 миллиардов евро в год в долгосрочной перспективе по сравнению с 6,2 миллиарда евро ($7,2 миллиарда) в 2017 году.