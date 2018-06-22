Постпреды ЕС не договорились о расселении беженцев

Постпреды стран-членов Евросоюза не смогли достичь политической договоренности об общем подходе к вопросу расселения признаваемых таковыми беженцев за пределами ЕС с целью ослабления миграционного давления на страны-члены сообщества, сообщил РИА Новости в пятницу дипломатический источник в Брюсселе.

"Достичь договоренности постпредам в четверг не удалось", - сказал собеседник агентства.

Еврокомиссар по вопросам миграции, гражданства и внутренних дел Димитрис Аврамопулос ранее категорически исключил возможность создания в странах, претендующих на членство в ЕС, центров сдерживания нелегальных мигрантов. По словам члена Еврокомиссии, в Европе не может быть "залива Гуантанамо" (военно-морская база США в заливе Гуантанамо на Кубе, больше известная как тюрьма Гуантанамо для террористов — ред.) для мигрантов, это то, что идет вразрез с нашими демократическими ценностями".

Вместе с тем Аврамопулос сообщил, что Еврокомиссия предлагает повышенную финансовую и материальную помощь странам Северной Африки — Алжиру, Египту, Ливии, Тунису, Нигеру и Марокко — в обмен на сдерживание притока беженцев в ЕС "в первую очередь за защиту и лучший контроль их границ, предотвращение отплытий и борьбу с перевозчиками".

В институтах власти ЕС сейчас обсуждают возможность решения миграционной проблемы путем создания под эгидой ООН в третьих странах центров "фильтрации" мигрантов с целью выявления реальных беженцев.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.