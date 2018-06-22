Германия выделяет Иордании многомиллионный кредит

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Амман объявила о выделении Иордании кредита в размере $100 млн (около 87 млн евро).

Данный транш должен способствовать проведению в стране реформ, на которых настаивает Международный валютный фонд (МВФ). Средства перечисляются в рамках пакета помощи на сумму в 384 млн евро, предназначенного для проектов развития, гуманитарных и образовательных программ в регионе.

В ходе ближневосточного турне А.Меркель посещает Ливан и Иорданию. Обе страны приняли у себя сотни тысяч беженцев из Сирии. Поддержка Аммана и Бейрута - часть стратегии федерального канцлера по урегулированию миграционного кризиса в Европе.

Во время встречи с королем Иордании Абдаллой II Меркель подтвердила приверженность тому, чтобы Германия оставалась "открытой страной". В то же время она подчеркнула, что миграционные потоки должны регулироваться и быть управляемыми.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается добиться заключения двусторонних соглашений с европейскими партнерами, чтобы решить проблему приема беженцев, уже зарегистрированных в других странах Евросоюза. Это позволит сгладить противоречия с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером. По словам политика, он ожидает, что общеевропейское решение будет найдено в течение двух недель - до конца июня.