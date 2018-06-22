Польша и Британия выступают за открытые двери в НАТО для восточных соседей

Варшава и Лондон выступают за сохранение политики “открытых дверей” в НАТО для стран восточной Европы. Об этом после завершения встречи глав МИД и министерств обороны Польши и Великобритании в формате “2+2” заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

“Польша и Великобритания сотрудничают в сфере политики в отношении наших восточных соседей. Мы поддерживаем политику “открытых дверей” в НАТО, стремимся усилить наших партнеров”,- подчеркнул Чапутович.

Он подчеркнул, что обе страны поддерживают способность Альянса к обороне и отпугиванию, и поддерживают наличие союзнических войск на восточном фланге НАТО.

Польский министр отметил, что в сфере обеспечения безопасности в Европе решающее значение имеют отношения с США.

Чапутович отметил, что Польша и Великобритания выделяют 2% ВВП на оборону и призвал, чтобы другие европейские страны также подняли свои расходы на оборону до этого уровня.

Во время встречи министров поднят вопрос противодействия российской дезинформации в странах “Восточного партнерства”.