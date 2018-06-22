Госязыки Беларуси получили равное число часов в школах

Одинаковое количество часов на изучение обоих государственных языков – белорусского и русского — установлено в типовом учебном плане общего среднего образования на 2018/2019 учебный год, сообщило Минобразования.

"Отличительной особенностью данного документа является предоставление возможности изучать отдельные учебные предметы на повышенном уровне как в средних школах, так и в гимназиях, а также организация профессионального обучения учащихся", - отметили в ведомстве.

В школах могут создаваться классы с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне, они могут функционировать на II и III ступенях общего среднего образования.

Указанные документы предоставили равные возможности учащимся как гимназий, так и школ на изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне.

Для пятых-седьмых классов гимназий сохранили количество учебных часов на иностранные языки. В аналогичных классах школ есть возможность изучения языков в таком же объеме.

В VIII классе гимназий по-прежнему может изучаться на повышенном уровне иностранный язык в объеме 5 учебных часов в неделю. Однако возможность изучать на повышенном уровне иностранный язык предоставлена и учащимся школ.

Ученики восьмых классов и гимназий, и школ могут изучать на повышенном уровне и любой другой учебный предмет или несколько учебных предметов. Количество часов будет определяться руководством школы исходя из кадрового обеспечения, состояния учебно-материальной базы, пожеланий учеников и родителей. Увеличиваться количество времени может максимум на два часа.

Еще одной отличительной особенностью типового учебного плана на следующий год является введение в десятом классе учебного предмета "Трудовое обучение". Раньше изучение учебного предмета "Трудовое обучение" завершалось в IX классе.

Уже с 1 сентября на "трудах" десятиклассники будут получать "профессиональные навыки" и осваивать программу профподготовки рабочих по шесть часов в неделю.

Отсутствие бытовых навыков у школьников не так давно критиковал Лукашенко. По его словам, дети "даже молоток от топора отличить не могут".