Последнее обновление: 21.06.2018 14:40

Польша корректирует план оснащения армии с учетом российской угрозы

Польша корректирует планы оснащения вооруженных сил с учетом российской угрозы. Об этом заявил министр обороны республики Мариуш Блащак, выступая перед военными.

По его словам, в частности, меняется программа закупки вертолетов.

"Мы хотим определить, какие вертолеты для польской армии необходимы в первую очередь, а какие закупки могут подождать", - сказал министр.

Блащак отметил, что предыдущее правительство Польши "хотело создать армию, предназначенную главным образом для экспедиционных операций".

"Наши предшественники рассчитывали на хорошие отношения с Россией и были убеждены, что с востока не следует ожидать никаких угроз", - добавил министр.

Он заявил, что в настоящее время приоритетом для Варшавы является "закупка вертолетов для борьбы с подводными лодками", через несколько месяцев будет объявлен конкурс на закупку новых ударных вертолетов.

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