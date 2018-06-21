Лукашенко заявил о нормализации отношений Беларуси и ЕС на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом.

Он также поблагодарил еврокомиссара "за участие в политическом, экономическом развитии Беларуси".

"Ваша роль значительна, прежде всего потому, что основные наши партнеры - Европейский союз и Россия. В том, что у нас продолжается нормализация отношений, и, наверное, они вышли на какой-то уровень стабильности - огромная ваша заслуга", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул важность того, что ЕС - ближайший сосед Беларуси.

"А с соседями, поскольку они от бога, надо дружить, выстраивать партнерские отношения. Так вот, мы ни в коем случае не торопились, не обещали вам того, чего мы не можем сделать. Вы присматривались к нам, мы присматривались к Европейскому союзу, - продолжил он. - И в силу происходящих трансформаций и у нас, и у вас мы приняли решение, что не гоже нам смотреть друг на друга через забор и жить, косо глядя один на другого. Мы решили идти навстречу друг другу, восстанавливать дружеские, партнерские отношения".

"Мы не просились в Евросоюз, но мы хотели бы, чтобы у нас с ЕС были такие отношения, которым бы, может быть, завидовали даже члены ЕС. И если Европейский союз на это готов, мы свой путь готовы пройти", - заверил Лукашенко.