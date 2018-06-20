КС Украины одобрил законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Конституционный суд Украины признал конституционным президентский закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года, сообщила в среду пресс-служба суда.

"Конституционный суд Украины признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статью 80 конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Парламент Украины осенью минувшего года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский предусматривает отмену депутатской неприкосновенности после вступления соответствующего закона в силу. Ранее КС Украины признал конституционным депутатский законопроект.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.