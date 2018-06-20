Starbucks сократит число кофеен в США

Starbucks Corp во вторник спрогнозировала более медленный рост продаж, чем ожидали аналитики Уолл-стрит, в текущем квартале и сообщила о намерении закрыть около 150 кофеен в США в следующем финансовом году, чтобы повысить производительность. В результате бумаги компании снизились на 2 процента после закрытия официальной биржевой сессии.

Крупнейшая в мире сеть кофеен столкнулась с конкуренцией как со стороны премиальных кофеен, так и со стороны сетей ресторанов быстрого питания, таких как McDonald’s Corp и Dunkin’ Donuts.

Сопоставимые продажи компании в регионе, где преобладают США, не дотягивали до прогнозов аналитиков пять из последних шести кварталов.

Компания ожидает замедления чистого роста новых кофеен в США в 2019 финансовом году и сообщила, что будет быстро подстраиваться под меняющиеся предпочтения потребителей.

Starbucks сообщила, что ожидает роста глобальных сопоставимых продаж на 1 процент в третьем квартале, тогда как опрошенные Рейтер аналитики в среднем прогнозировали рост на 3 процента.

“Хотя некоторые факторы, сдерживающие спрос, являются переходными, а рост расходов частично обусловлен целесообразными инвестициями в будущее, текущие показатели не отражают потенциал нашего уникального бренда и являются неприемлемыми”, - говорится в заявлении главы компании Кевина Джонсона.