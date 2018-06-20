Нефтепроизводители Персидского залива не видят необходимости в наращивании добычи нефти - источники

Страны-нефтепроизводители Персидского залива в ходе состоявшихся во вторник переговоров сообщили, что не видят необходимости в увеличении нефтедобычи, сказали Reuters два источника, знакомые с ходом переговоров.

Организация стран нефтеэкспортеров проведет заседание в пятницу, чтобы принять решение о добыче на фоне призывов крупнейших потребителей, таких как США и Китай, снизить цены на нефть и поддержать мировую экономику, производя больше сырья.

Саудовская Аравия - фактический лидер картеля - и не входящая в ОПЕК Россия предложили постепенно ослаблять ограничения на добычу нефти, в то время как Иран, Ирак, Венесуэла и Алжир выступили против этого предложения.