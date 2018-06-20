Последнее обновление: 20.06.2018 13:33

В Канаде одобрили легализацию марихуаны

Сенат Канады (верхняя палата парламента) принял федеральный закон о легализации марихуаны в оздоровительных целях.

Как сообщил телеканал CBC, голосование состоялось вечером во вторник. За законопроект высказались 52 сенатора, против проголосовали 29.

Как поясняет телеканал CTV, нижняя палата канадского парламента — Палата общин — получит уведомление о решении Сената в ближайшее время. После этого, с получением "официальной королевской санкции", закон будет официально принят. Правительству премьера Джастина Трюдо останется лишь назначить дату вступления нового закона в силу.

Таким образом, сообщает CBC, "законный рынок марихуаны" в Канаде может быть создан уже через 8-12 недель.

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