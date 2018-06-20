Последнее обновление: 20.06.2018 13:33

Президент Литвы предостерегла Запад от наивности в отношении России

Президент Литвы cчитает, что со стороны России существует большая опасность военного вторжения, если Вильнюс не будет постоянно готов к обороне. Об этом Даля Грибаускайте заявила в интервью немецкому изданию Spiegel Online.

"Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не будет нападать на нас. Мы должны быть готовы психически, политически, технологически, сердцем и душой", - указала Грибаускайте. Политик указала, что российские войска, сосредоточенные на границах стран Балтии и Польши, в десять раз превосходят находящиеся там силы НАТО. Она подчеркнула, что молодое поколение литовцев готово защищать свою страну от любого противника. По ее мнению, было большой ошибкой, что этого не случилось в 1940 году, когда Красная армия оккупировала эту страну.

Даля Грибаускайте считает, что западные государства слишком наивны в оценке России.

"Только когда на них нападают, и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", - указала президент Литвы.

Путин, по ее словам, говорит одно, а делает другое.

Литовский лидер, являющийся одним из самых ярых критиков строительства газопровода "Северный поток-2", подчеркнула тесную взаимосвязь поставок энергоносителей и политики. Если Европа из-за "Северного потока-2" сделает себя зависимой от России, то это даст Путину действенный инструмент для проведения своей политики. Сама Литва освобождается от энергетической зависимости от России путем приобретения сжиженного газа из США.

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