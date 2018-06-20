Россию беспокоит "нездоровая ситуация" в ЕС по проекту "Северный поток-2"

Россия обеспокоена нездоровой ситуацией в ЕС вокруг проекта "Северный поток-2", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Нас, конечно, продолжает беспокоить нездоровая ситуация в ЕС вокруг строительства газопровода "Северный поток-2", которое нацелено на диверсификацию маршрутов доставки газа на европейский рынок, а следовательно и консолидации Европы", - сказал он, выступая на конференции Ассоциации европейского бизнеса в среду.

А.Грушко подчеркнул, что в России видят, как проекту "пытаются вставлять палки в колеса".

"Речь идет не только о заявлениях политиков, но о попытках создать юридические препятствия для его осуществления", - отметил замглавы МИД РФ.

По словам А.Грушко, в настоящее время активно продвигаются поправки в газовую директиву ЕС, в результате чего "Северный поток-2" "почти на всем своем протяжении подпал бы под действие Третьего энергопакета Евросоюза".

"Показательно, что сама юридическая служба Евросоюза забраковала эту инициативу как несостоятельную, несоответствующую нормам международного права", - подчеркнул А.Грушко.