США выходят из Совета ООН по правам человека

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила о выходе США из совета ООН по правам человека.

Одной из основных причин принятого решения является "хроническая предвзятость в отношении Израиля", отметила она.

Совет "слишком долго являлся защитником нарушителей прав человека", заявила постпред США при ООН. По ее словам, "наиболее негуманные режимы в мире продолжают избегать пристального изучения своих действий". США "будут счастливы вновь присоединиться" к Совету в случае его реформирования, отметила Хейли. В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео назвал организацию "плохим защитником прав человека".

В 2017 году постпред США при ООН призывала к ряду изменений в деятельности Совета. В частности, Совету следует в меньшей степени концентрироваться на Израиле, считает Хейли. Кроме того, она выступала за снижение числа голосов, необходимых для исключения из Совета членов, грубо нарушающих права человека и за сокращение количества выступлений и резолюций.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн разочарован позицией американской стороны. "Учитывая состояние прав человека в сегодняшнем мире, США следует усиливать свою деятельность, а не делать шаг в обратном направлении", - полагает он.

Совет ООН по правам человека был учрежден в 2006 году. Он пришел на смену Комиссии ООН по правам человека, которая существовала с 1946 года. Участниками Совета являются 47 стран, которые избираются на три года по территориальному признаку.