Совет ЕС одобрил увеличение стоимости шенгенских виз

Евросоюз сделал первый шаг в реформе Шенгенского кодекса: послы ЕС одобрили от имени Совета Евросоюза мандат для переговоров с Европарламентом о внесении изменений в визовый кодекс, говорится в сообщении на сайте совета.

Далее эти изменения должен рассмотреть Европарламент вместе с Советом ЕС.

Ранее о том, что визы подорожают, сообщала Еврокомиссия.

«Эффективное управление (властями европейских стран) миграцией, - как указали его представители, - включает в себя обеспечение того, чтобы входящие в ЕС государства могли выслать (из шенгенской зоны) тех, кто не имеет права на пребывание (в ее пределах)». Новые правила оформления виз, которые Совет ЕС планирует обсудить с Европарламентом, «предоставят еще один инструмент для ответа на действия тех третьих стран, которые не хотят возвращать своих собственных граждан», указали в пресс-службе.

«В обновленном регламенте будет проведена модернизация визовой политики ЕС, что позволит повысить безопасность и расширить имеющиеся инструменты для решения проблем миграции», - рассказал о проекте реформы Шенгена министр внутренних дел Болгарии Валентин Радев. Это, как отмечается в сообщении на сайте Совета ЕС, в том числе должно «обеспечить более быструю и четкую реализацию процедуры по выдаче виз путешественникам, которые передвигаются в пределах шенгенской зоны законно».

В частности, как пояснили в пресс-службе, согласно готовящейся реформе, заявки на получение виз можно будет подавать в период «до шести месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки». Кроме того, инициатива предполагает предоставление заявителям возможности заполнять и подписывать формы для получения Шенгена в электронном виде. Также она позволит «более четко определить, какое государство-член ЕС компетентно рассматривать заявку в случае, если заявитель планирует посетить несколько европейских государств».

Помимо этого, реформа предусматривает установление между странами ЕС «согласованного подхода к выдаче многократных въездных виз для постоянных путешественников с положительной историей». Период, на который европейские власти могут выдать им шенген, может постепенно увеличиться от одного до пяти лет.

Также для того, «чтобы государства-члены Евросоюза могли в большей мере покрывать расходы на оформление виз, не представляя сдерживающего фактора для заявителей, стоимость въездных документов будет увеличена с €60 до €80», указывается в сообщении Совета ЕС. Для стран с действующими соглашениями об упрощении визового режима с Евросоюзом, в частности, с Россией, эта цена подрастет с €30 до €40. Необходимость пересмотра суммы визового сбора, согласно реформе, ЕС также должен будет оценивать каждые три года.

Кроме того, инициатива, как указали в пресс-службе, предполагает «улучшение сотрудничества стран ЕС с третьими государствами (не входящими в объединение) по реадмиссии (согласие страны на прием обратно на свою территорию своих граждан)». В частности, реформа должна будет «ввести новый механизм использования визовой политики в качестве рычага для реадмиссии», пояснили в Совете ЕС, отметив, что эта норма «будет использоваться в случаях, когда третья страна не сотрудничает с государствами-членами ЕС по реадмиссии нерегулярных мигрантов».​

Действующий шенгенский кодекс, как указали представители совета, вступил в силу в 2010 году.​ Этот документ охватывает правила обработки заявок и выдачи краткосрочных виз в ЕС, то есть виз на пребывание не более 90 дней на территории стран Евросоюза в 180 дней.

Впервые о планах ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону Еврокомиссия сообщила в ноябре 2015 года после серии терактов в Париже. Тогда 28 стран Евросоюза приняли резолюцию, в которой объявили о решении усилить погранконтроль на внешних границах ЕС. К марту 2016 года восемь из 26 стран, подписавших Шенгенское соглашение (в том числе, Австрия, Германия, Венгрия, Дания, Швеция и Норвегия), восстановили паспортный контроль на своих границах из-за наплыва мигрантов. 30 апреля 2018 года Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Дания и Швеция призвали Брюссель разрешить им с середины мая продлить действие пограничного контроля на внутренних границах Европейского союза еще на полгода.

Шенгенская зона функционирует с 1995 года. Она предполагает отмену паспортного контроля на границах стран, подписавших соответствующее Шенгенское соглашение.