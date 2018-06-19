Последнее обновление: 19.06.2018 14:22

Власти Новой Зеландии намерены ввести налог для туристов

Правительство Новой Зеландии собирается ввести налог, которым будут облагаться иностранные путешественники.

Сбор, размер которого составит от 25 до 35 новозеландских долларов (около 17-24 долларов США) начнут взимать со средины 2019 года, пишет The Guardian.

Платить его придется большинству иностранцев, желающих посетить страну. От налога будут освобождены лишь австралийцы и жители большинства стран Форума тихоокеанских островов.

Кроме того, с ноября 2018 года повышается стоимость визы в страну.

По оценкам местных властей, в первый год взимания нового налога в казну государства поступит около 80 млн новозеландских долларов – эти средства планируют направить на развитие туристической отрасли и меры природоохранного характера.

Иностранный турпоток в Новую Зеландию, население которой составляет 4,7 млн человек, с апреля 2017 по апрель 2018 года составил 3,8 млн. За последние три года он вырос почти на треть. В основном в Новую Зеландию едут туристы из Австралии – ежегодно до 1,5 млн человек.

blog comments powered by Disqus
<Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование