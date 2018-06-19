Китай отказался покупать в России несырьевые товары

Разворот внешней политики на Восток после резкого ухудшения отношений с США и ЕС не смог свернуть Россию с пути "экономики бензоколонки", пишет finanz.ru.

Несмотря на поручение Кремля наращивать несырьевой экспорт, ни России, ни другим странам ЕАЭС не удается существенно увеличить поставки в КНР каких-либо товаров, отличных от простейшего минерального сырья. По итогам 2017 года экспорт из стран Евразийского экономического союза в Китай вырос на 37% и практически вернулся к докризисному уровню, составив 45,3 млрд долларов, сообщает в июньском "Мониторинге" РАНХиГС.

Однако структура торговли осталась преимущественно сырьевой: 47,3% всех поставок пришлось на сырую нефть, еще 5,8% - на продукты ее переработки. Суммарный топливно-энергетический экспорт (с учетом угля) достиг 57,6%.

Еще 7,1% от торговли приходится на продажу лесоматериалов, из которых треть уходит в Китай в необработанном виде.

Около 6% экспорта дает торговля медью, причем почти половина поставок (2,3% от общего экспорта) приходится не на сплавы, а на медную руду и концентрат. Практически единственной отраслью высоких переделов в ЕАЭС, которая интересует китайских покупателей, является производство авиадвигателей и газовых турбин. На них приходится 2,7% общего экспорта в Китай, или 1,1 млрд долларов в 2017 году.

На доходы от продажи сырья страны ЕАЭС закупают в Китае потребительские товары, главным образом электронику, следует из данных РАНХиГС.

Так, 10,8% всего китайского импорта приходится на телефоны ("аппаратура связи и части к ней"), еще 6,2% - на компьютеры ("вычислительные машины для автоматической обработки информации). Третьей крупнейшей статьей импорта является оборудование для термической обработки материалов. Далее следуют игрушки, обувь, запчасти к электронике и бытовые приборы (от 1,3% до 2,2% по каждой категории).

Переговоры о создании зоны свободной торговли ЕАЭС с Китаем закончились фактически ничем.

В Евразийской экономической комиссии пришли к выводу, что отмена пошлин на китайский импорт несет риски для транспортного машиностроения и производства одежды в Казахстане, а также Минского автомобилестроительного завода, которые могут не выдержать конкуренции с дешевыми китайскими аналогами.

В мае 2018 года ЕАЭС и Китай подписали непреференциальное соглашение, в которое не стали включать пункты об отмене тарифных ограничений.