Последнее обновление: 18.06.2018 17:57

Глава Audi Штадлер задержан по делу о "дизельгейте"

Гендиректор концерна Audi Руперт Штадлер задержан по делу о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей, сообщают немецкие СМИ.

В пресс-службе группы Volkswagen, частью которой является Audi, подтвердили факт задержания Р.Штадлера, пишет Neue Osnabruecker Zeitung.

Прокуратура Мюнхена на прошлой неделе предъявила Audi обвинения в связи с "дизельгейтом" и провела обыски в домах Р.Штадлера и одного из членов совета директоров концерна.

Число ответчиков по делу Audi выросло до 20, согласно заявлениям мюнхенской прокуратуры, которые приводит Automobilwoche.

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