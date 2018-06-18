Наплыв мигрантов: Черногория обращается к приграничному агентству ЕС за помощью

Черногория, хотя и не является членом Европейского Союза, хочет подписать соглашение о статусе с пограничным агентством ЕС Frontex, чтобы сдержать поток мигрантов, который достиг уже огромных масштабов и вызывает обеспокоенность в регионе и в Брюсселе.

Министерство внутренних дел страны уже разрабатывает соответствующую официальную заявку для соглашения с Frontex, которая будет реализована в ближайшее время, пишет Balkan Insight.

Как известно, европейское пограничное агентство Frontex помогает странам ЕС контролировать их внешние границы. Государства, которые не входят в ЕС, не могут быть полноценными членами Frontex. Однако, согласно нормативной базе организации, между ней и государством, не являющимся членом ЕС, может быть заключено специальное соглашение о статусе, которое позволяет развернуть команды Frontex на его территории. Именно такое соглашение и планируется заключить между этим пограничным агентством и Черногорией.

Необходимо подчеркнуть, что соглашение о статусе с Черногорией сначала должно быть одобрено всеми 28 членами ЕС, а уже потом формально подписано. После подписания соглашения представители Frontex будут размещены в тех районах Черногории, которые граничат с ЕС: морская граница с Италией и небольшая сухопутная граница с Хорватией.

С начала этого года поток искателей убежища и мигрантов, которые направляются в Западную Европу через Балканы, значительно увеличился.