Разведка ФРГ занималась шпионажем в отношении Австрии

С 1999 по 2006 год BND имела доступ к данным двух тысяч телефонных звонков австрийских министерств, компаний и расположенных в Вене международных организаций, сообщили СМИ Австрии, проведшие журналистское расследование.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) занималась шпионажем в отношении Австрии. Об этом в субботу, 16 июня, пишут австрийские издания - журнал Profil и газета Der Standard.

По информации изданий, с 1999 по 2006 год BND систематически получала доступ к данным ряда австрийских ведомств, передаваемым по телекоммуникационным сетям. Речь идет о доступе к содержанию 2000 телефонных звонков, данных, отправленных по факсу, и адресам электронной почты.

Среди ведомств, деятельность которых интересовала BND, - "министерства в Вене, компании и международные организации", отмечает Der Standard. Кроме того, представители разведки наблюдали за рядом подозреваемых в терроризме лиц и торговцев оружием.

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц на пресс-конференции, посвященной сложившейся ситуации, призвали Берлин провести тщательное расследование. Курц назвал масштабы слежки "огромными", а Ван дер Беллен отметил, что "шпионаж между дружественными государствами не только не принят и нежелателен, но и неприемлем", сообщает информагентство dpa. По мнению политиков, в информации, полученной журналистами, нет ничего принципиально нового, но детали сбивают с толку.

Первые подозрения на слежку германских спецслужб за Австрией появились еще в 2014 году, и два года спустя Берлин запретил шпионаж в отношении дружественных стран, отметил Курц. По его словам, теперь необходимо выяснить, когда на самом деле закончилась слежка, кто был ее объектами и была ли удалена собранная информация. Если новая информация о шпионаже подтвердится, то не исключено привлечение к делу австрийской прокуратуры, отметил канцлер.

Между тем газеты медиаконцерна Funke Mediengruppe сообщают, что комитет бундестага ФРГ по контролю за деятельностью спецслужб (PKG) проверяет, является ли информация о слежке за Австрией новой или лишь частью сведений, ставших известными еще в 2015 году.