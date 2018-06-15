Макрон высказался за изменение системы, регламентирующей прием беженцев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении в ближайшие месяцы вести работу по реформе "Дублинской системы", которая регламентирует прием беженцев странами Евросоюза.

"Мы хотим вместе с нашими партнерами в ближайшие месяцы продвигаться по глубокой перестройке "Дублинской системы", чтобы артикулировать правила ответственности и солидарности. Сейчас эта система ("Дублинская система — ред.) не работает", - сказал Макрон по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Макрон отметил, что политикам в Европе не хватает солидарности и эффективности по вопросам миграции и зоне евро.

В свою очередь Конте также заявил о необходимости реформировать "Дублинскую систему".

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу добралась 171 тысяча человек.

Дублинским соглашением от 1990 года, которое подписали все государства ЕС, предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в Евросоюз. Еврокомиссия со своей стороны предлагает странам ЕС взять на себя юридические обязательства с целью обеспечения "более справедливого распределения" миграционного бремени в ситуации, когда основной приток беженцев приходится на Грецию и Италию.