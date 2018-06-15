ЕЭК 19 июня рассмотрит вопрос о поставках белорусского молока в Россию

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует 19 июня вернуться к рассмотрению вопроса об ограничении поставок белорусского молока в Россию и дать окончательный ответ. Об этом заявил в пятницу министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

"Я не хотел бы сейчас комментировать, кто именно нарушил правила (по ограничению поставок молока). Но если бы действия всех участников соответствовали праву, такой ситуации бы не было. Но во вторник коллегия еще раз рассмотрит этот вопрос и даст окончательный ответ", - сказал Жаксылыков журналистам.

По словам министра ЕЭК, на прошлой неделе по ограничению поставок молока состоялось "достаточно бурное и подробное обсуждение".

"Мы заслушали аргументы обеих сторон, были заслушаны аргументы как Россельхознадзора, так и уполномоченных органов Беларуси, которые отвечают за этот вопрос", - сообщил он.

Как отметил Жаксылыков, "в целом было высказано общее мнение комиссии, что, если такие запреты вводятся, они должны полностью соответствовать законодательству союза (ЕАЭС) и ни в коем случае не должны выходить за пределы тех полномочий, которые в правилах союза даны".

"Необходимо решить, каким образом ситуацию можно исправить. Есть проект рекомендаций коллегии, который поможет разрешить проблемную ситуацию", - сказал министр.

При этом до принятия окончательного решения коллегией ЕЭК он отказался уточнить, о каком именно формате рекомендаций идет речь.

Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на поставки в Россию из Беларуси молока и некоторых видов молочной продукции. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра. По итогам совещания между сторонами 9 июня пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что профильные ведомства двух стран подписали "дорожную карту" по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. Как заявил позднее директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислав Бубен, все члены коллегии ЕЭК считают, что Россельхознадзор нарушил право Евразийского экономического союза, введя ограничения на поставки отдельных видов молочной продукции со всей территории Беларуси.