Последнее обновление: 15.06.2018 17:49

Китай готовит симметричный ответ на американские пошлины

Власти США в пятницу объявили о введении дополнительных пошлин в размере 25% на 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд.

Правительство Китая немедленно ответит на введение пошлин на ввоз китайских товаров в США аналогичными мерами, говорится в заявлении, обнародованном на сайте Министерства торговли Китая.

Китай не хочет торговой войны, но вынужден принять ответные меры, цитирует агентство Bloomberg текст пресс-релиза.

По мнению представителей министерства, действия США ударят по обеим странам и сведут на нет предыдущие достижения в торговых вопросах.

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