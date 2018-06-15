"Газпром" анонсировал газопровод через КНДР

Еще один российский газопровод в Азию, анонсированный миллиардером и крупнейшим подрядчиком "Газпрома" Геннадием Тимченко в мае, пройдет по территории КНДР.

"Газпром", уже вовлеченный в строительство трех трубопроводов в Турцию, ЕС и Китай общей стоимостью 25 млрд долларов, ведет переговоры о новой стройке с Южной Кореей, сообщил в пятницу зампред правления компании Виталий Маркелов.

Речь идет о проекте, который был зафиксирован в меморандуме с южнойкорейской Cogas еще в 2008 году и предметно обсуждался с 2011 года.

Он предполагал строительство отвода длиной около 800 км от конечной точки газотранспортной системы "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" по Корейскому полуострову - через Северную Корею в направлении Южной.

Предполагалось, что уже с 2015 года по трубе будут перекачивать 7,5 млн тонн газа в год, однако из-за обострения ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи переговоры застопорились.

"На сегодня ситуация политическая несколько иная", - сообщил в пятницу Маркелов.

"Дальше мы пока не можем, но переговоры мы такие с корейской стороной возобновляем", - отметил он. - Состоялась серия переговоров по этой части, и эти переговоры продолжаются".

В рамках проекта КНДР, вероятно, будет и транзитером и покупателем российского газа, что поможет отрезанному санкциями государству вернуться к полноценному развитию, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. "Газпром" же, по его словам, не хочет "замыкаться на один Китай, куда строит "Силу Сибири" с заявленной мощностью 38 млрд кубометров в год.

Пекин, напоминает inanz.ru, договорился о двукратном увеличении закупок СПГ и США и отказался от новых газовых контрактов с Россией.