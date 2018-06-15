Последнее обновление: 15.06.2018 15:17

Назарбаев заявил о желании 40 стран присоединиться к ЕврАзЭС

Сорок стран хотят стать наблюдателями или вступить в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС), заявил в пятницу президент Казахастана Нурсултан Назарбаев.

"Еще сорок стран желают быть наблюдателями в этом союзе, вступить", - сказал он, выступая в Казанском федеральном университете.

По его словам, ЕврАзЭС "показывает сейчас хороший результат". Назарбаев добавил, что только за прошлый год торговля между членами союза увеличилась почти в тридцать раз.

Во время выступления он также затронул двустороннее сотрудничество Астаны и Москвы, напомнив, что Россия остается главным внешнеторговым партнером Казахстана.

"На сегодня политическое сотрудничество Казахстана и Российской Федерации в целом характеризуется как образцовое во всех отношениях: политических, экономических, человеческих. Практически нет сферы, в которой наши страны не взаимодействовали бы на тесной основе", - сказал Назарбаев.

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