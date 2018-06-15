Беспорядки в Ливии привели к закрытию портов, ударили по добыче нефти

Крупнейшие порты Ливии Ras Lanuf и Es Sider были закрыты в четверг, а добыча в стране опустилась на 240.000 баррелей в сутки из-за столкновений Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара и оппозиционных ему вооруженных группировок.

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) в связи с этим объявила форс-мажор на поставки сырья из этих двух экспортных терминалов.

Глава NOC Мустафа Саналла не исключает, что добыча нефти в стране может опуститься на 400.000 баррелей в сутки, если инфраструктуру не удастся разблокировать, что, по его мнению, будет катастрофой для экспортозависимой Ливии.

Как показали расчеты Рейтер, объем производства сырья в Ливии в мае снизился на 200.000 баррелей в сутки к апрелю до 0,96 миллиона баррелей в сутки.

До революции 2011 года входящая в картель ОПЕК Ливия добывала 1,6 миллиона баррелей нефти в сутки.

Экспортные поставки нефти через терминал Ras Lanuf в мае составили 110.000 баррелей в сутки, через Es Sider – около 300.000 баррелей в сутки, показали данные аналитической компании Vortexa.

Зафрахтованный Petraco нефтетанкер Minerva Lisa, который в четверг должен был зайти в порт Es Sider на загрузку, накануне утром развернулся, показали данные судовой статистики в терминале Reuters.

Еще один танкер, Seascout, должен подойти к порту 18 июня.