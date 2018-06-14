Греческая оппозиция инициирует вотум недоверия правительству из-за Македонии

Лидер греческой оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Митсотакис инициирует вотум недоверия правительству из-за соглашения о переименовании Македонии.

"В четверг лидер греческой оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Митсотакис анонсировал, что внесет постановление о вотуме недоверия правительству из-за соглашения Афин и Скопье о переименовании (Македонии) после парламентского голосования за законопроект, который завершит четвертый пересмотр программы международных кредиторов", - говорится в сообщении Ekathimerini.

Митсотакис добавил, что мандат греческого правительства завершится на том, на чем и начинался - "на лжи".

По словам спикера парламента Греции, дебаты относительно постановления начнутся сегодня в 18 часов и завершатся в субботу вечером.

Как известно, спор между Грецией и Македонией вокруг названия последней продолжается еще с 1991 года, однако главы правительств обеих стран пришли к соглашению 12 июня 2018 года. Планировалось, что Республика Македония будет переименована в Республику Северная Македония.

13 июня президент Македонии Георге Иванов отказался подписывать соглашение с Грецией о переименовании страны на Республику Северная Македония.