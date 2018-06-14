В России повысят НДС и пенсионный возраст

Правительство России приняло решение о повышении налогов и пенсионного возраста, объявил в четверг глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Условия для налоговой и пенсионной реформы, за счет которой власти намерены профинансировать новый майский указ президента Владимира Путина, "созрели", а соответствующие законопроекты "в ближайшее время" будут внесены в ГосДуму, сообщил Медведев на заседании правительства.

"Мы остановились на следующих решениях. Первое - будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС - 18%. Предлагается сделать ее 20%", - цитирует Медведева РИА Новости.

Пенсионный возраст, по словам премьера, для мужчин вырастет с 60 до 65 лет к 2028 году. Для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году.

Для тех, кто собирался выходить на пенсию в ближайшие годы, будут действовать особые правила. Например, мужчины родившиеся в 1955 году и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 61 и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в возрасте 62 и 57 лет соответственно.

Реформирование системы позволит повышать пенсию в среднем на 1000 рублей в год, вместо текущей индексации на уровне 400-500 рублей в год, объяснил Медведев.

Для граждан с большим стажем предусмотрена дополнительная льгота - они смогут выйти на пенсию на два года раньше срока. Речь идет о женщинах со стажем более 40 лет и о мужчинах со стажем более 45 лет.

Повышение НДС с 1 января 2019 года позволит бюджету собирать дополнительно 600 млрд рублей в год, сообщил на заседании кабмина глава Минфина Антон Силуанов.

В общей сложности, по оценке правительства, налоговая и пенсионная реформа принесет в бюджет около 4 триллионов рублей в ближайшие 6 лет.

Эти средства позволят профинансировать амбициозную программу Путина, потребовавшего ускорить рост до темпов выше мировых, войти в топ-5 крупнейших экономик мира, вдвое снизить уровень бедности и начать масштабные инфраструктурные стройки по всей стране.

Повышение НДС, "зашитого" в стоимость всех товаров и услуг, - это удар по карманам населения, который, к сожалению, никак не согласуется с провозглашенной идеей ускорения экономического роста, указывает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

В классической экономической теории этот механизм известен как "налоговая ловушка": в стремлении собрать больше денег власть гасит предпринимательскую активность. В результате после кратковременного повышения сборов налогооблагаемая база сокращается. Чтобы удержать поступления в бюджет, налоги приходится повышать снова, и ситуация замыкается в порочный круг.

В эту ловушку в конце прошлого века попали страны Латинской Америки, рассказывает доцент кафедры экономтеории КемГУ Наталья Дятлова: стагнация экономики привела к тому, что в начале 2000х у Аргентины, Бразилии и Венесуэлы уровень ВВП на душу населения был таким же, как и в начале 1980х.

Но авторитарные режимы не заинтересованы в стабильном экономическом росте, объясняет Дятлова: богатеющей средний класс предъявляет претензии и становится головной болью, пишет finanz.ru.

"Зрелому авторитаризму приходится поддерживать не рост, а стабильность и активно заниматься внутренним перераспределением", - констатирует она.