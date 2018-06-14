Rolls-Royce сократит 4600 сотрудников в попытке повысить прибыльность

Rolls-Royce сообщила в четверг, что сократит 4600 рабочих мест в течение двух лет, поскольку глава компании Уоррен Ист пытается снизить расходы и сделать самую известную промышленную корпорацию Британии более прибыльной и динамичной.

Ист возглавил компанию в 2015 году и начал масштабную реструктуризацию. Сейчас Rolls-Royce пытается решить проблемы с двигателями Trent 1000, используемыми в лайнерах Boeing 787 Dreamliner, из-за которых эксплуатацию большого количества самолетов этого семейства пришлось приостановить.

Сокращения персонала станут самыми масштабными со времен авиационного кризиса, последовавшего за атаками 11 сентября 2011 года в США.

Сокращения составят чуть более 10 процентов от всего персонала компании и позволят Rolls-Royce экономить 400 миллионов фунтов стерлингов ($536 миллионов) в год к 2020 году.

Более 60 процентов увольнений придутся на Британию. Сокращения не затронут инженерно-технический состав.

“Это переломный момент в истории Rolls-Royce”, - сказал Ист журналистам.

“Мы готовимся стать мировым лидером в производстве больших авиадвигателей. Но мы хотим сделать наш бизнес таким же высококлассным, как наш инженерный и технологический сегмент”.

Всего в компании на данный момент работают 55 тысяч сотрудников, 26 тысяч из них - в Британии.