Парламент Франции поддержал скандальную реформу железной дороги

Национальные собрания Франции подавляющим большинством голосов поддержали противоречивую реформу президента Эммануеля Макрона относительно национальной железной дороги, которая повлекла массовые забастовки в стране.

Французские депутаты проголосовали 452 голосами "за" и 80 "против" в интересах законопроекта о реорганизации государственной железнодорожной компании SNCF

Законопроект предусматривает наибольшие изменения в компании после национализации железной дороги в 1930-х годах.

По закону, новые работники потеряют щедрые рабочие и пенсионные гарантии, в то время как SNCF превратится в акционерное общество и потеряет внутреннюю пассажирскую монополию в 2020 году.

Профсоюзы считают, что это скрытый шаг к будущей приватизации SNCF, однако правительство настаивает на том, что не будет продавать акции.

Правительство Макрона также списало 35 миллиардов евро долга SNCF из общей суммы 47 миллиардов евро, чтобы разрешить компании увеличить финансовую свободу для подготовки к конкуренции со стороны других европейских компаний.

Как сообщалось, в апреле профсоюзы Франции начали забастовки, которые продолжаются уже третий месяц, пытаясь помешать проведению реформ, но опросы показывают, что общественная поддержка реформ начала расти.