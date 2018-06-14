ОАЭ частично освободили транзитных путешественников от визовых сборов

ОАЭ полностью освободили транзитных путешественников от визовых сборов на первые двое суток пребывания в стране, сообщает в четверг официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Согласно решению кабинета министров ОАЭ, по новым правилам транзитная виза может быть продлена еще на 48 часов за сумму в 50 дирхамов ОАЭ (13,6 доллара США).

В заявлении пресс-службы отмечается, что в аэропортах страны появятся специальные выделенные стойки для обслуживания транзитных путешественников.

Кроме того, власти ОАЭ смягчили визовый режим для иностранцев, проживающих в стране. В частности, у тех, кто потерял работу, появилась возможность бесплатно получить шестимесячную визу, чтобы продлить пребывание в стране.

Ранее на этой неделе власти двух крупнейших эмиратов ОАЭ — Дубая и Абу-Даби — объявили о снижении налоговых сборов с гостиничного сектора, которые включаются в счета постояльцев за проживание и питание.