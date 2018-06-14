Немецкий суд оштрафовал Volkswagen на €1 млрд из-за «дизельгейта»

Суд в Нижней Саксонии признал Volkswagen виновным в махинациях, которые осуществлялись в 2007-2015 годах.

Сотрудники компании ставили на свои дизельные автомобили программное обеспечение, которое занижало реальные показатели выбросов в атмосферу вредных веществ. Это было сделано, чтобы обойти экологические тесты в США, которые измеряют уровень вредных веществ в выхлопных газах. В результате немецкий суд потребовал от концерна выплатить штраф в размере €1 млрд, сообщает агентство Reuters.

По итогам заседания пресс-служба Volkswagen сообщила, что не будет оспаривать размер штрафа, признает свою ответственность за скандал с дизельными автомобилями и рассчитывает на скорое окончание разбирательств.

Хотя машины в основном поставлялись в США, а жалоб от клиентов Volkswagen не поступало, прокуратура Брауншвейга посчитала, что концерн виновен в том, что вовремя не раскрыл нарушения.

Размер штрафа является одним из крупнейших в истории Германии, однако в США Volkswagen уже вынужден был согласиться на куда большие суммы. Так, в начале января концерн согласился заплатить регулирующим органам США $4,3 млрд для урегулирования «дизельного скандала». Как рассказали представители немецкой компании, расходы Volkswagen на урегулирование споров превысили $19,2 млрд.

24 января Окружной суд в США одобрил мировое соглашение между автоконцерном Volkswagen и 650 американскими дилерами, по которому каждый из них получит $1,85 млн компенсации за «дизельный скандал» (всего $1,2 млрд).

Кроме того, Volkswagen согласился выплачивать поощрительные выплаты дилерам и разрешил отложить повышение капитала на два года. Всего немецкий концерн согласился выплатить $22 млрд в США, чтобы удовлетворить жалобы со стороны владельцев автомобилей, экологических ведомств, местных властей и автодилеров.